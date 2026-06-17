Machico recebe Campeonato da Europa de Biatle, Triatle e Laser Run

O concelho de Machico será o centro das atenções do Pentatlo Moderno Europeu, entre os dias 22 e 28 de Junho, ao acolher o Campeonato da Europa de Biatle, Triatle e Laser Run, uma das mais importantes competições internacionais destas disciplinas, "que têm registado um crescimento notável na Região Autónoma da Madeira", informa a Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM).

A competição reunirá mais de 500 atletas provenientes de cerca de 15 países europeus, reforçando a projecção internacional da Madeira enquanto destino de excelência para a realização de grandes eventos desportivos. A apresentação oficial do campeonato está agendada para 19 de Junho, pelas 16 horas, no Museu da Electricidade da Madeira. ARTM

Esta será a terceira vez que a Confederação Europeia de Pentatlo Moderno (ECMP) confia à Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno (FPPM) e ao Pentatlo Madeira a organização de um Campeonato da Europa na Madeira, "reconhecimento que atesta a capacidade organizativa e a qualidade das condições oferecidas pela Região".

Todas as competições decorrerão na zona envolvente ao Fórum Machico, entre terça-feira e domingo, contemplando provas individuais, estafetas e competições de Para Pentatletas.

Paralelamente ao campeonato, a União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) promoverá, entre os dias 26 e 28 de Junho, um Estágio Internacional de Para Obstáculos, no Ninja Park, localizado no Parque Desportivo de Água de Pena.

A iniciativa permitirá a atletas e treinadores internacionais partilhar experiências, aprofundar conhecimentos técnicos e experimentar o percurso de obstáculos existente em Machico, reforçando a dimensão inclusiva e formativa da modalidade. ARTM

O evento antecede o Campeonato do Mundo de Biatle, Triatle e Laser Run, agendado para Outubro de 2026, em São Lázaro, no Funchal, competição que deverá reunir participantes de vários continentes e "consolidar a Madeira como referência mundial no panorama do Pentatlo Moderno".