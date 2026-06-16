"Queremos que a Madeira seja vista como uma grande região", afirma hoje o presidente da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira (AEDAL-RAM), Francisco Jardim Ramos, na abertura da conferência 'Encruzilhadas da Europa', iniciativa que marca o arranque de um ciclo de debates dedicado à reflexão sobre o futuro da Europa e o posicionamento da Região Autónoma da Madeira.

A sessão conta com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e tem como orador convidado o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

Na intervenção de abertura, Francisco Jardim Ramos explica que o ciclo de conferências pretende promover uma reflexão sobre a actual situação europeia e identificar estratégias que permitam reforçar o papel da Madeira, apesar da sua condição ultraperiférica.

O presidente da AEDAL-RAM sublinha ainda que a iniciativa integra a missão da associação de desenvolver actividades que prestigiem a Assembleia Legislativa da Madeira e anuncia que já estão agendadas futuras conferências pelo reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, e pelo antigo deputado Maximiano Martins.

No final do ciclo, os textos das conferências serão reunidos num livro intitulado 'A Palavra de', que ficará disponível para todos os interessados no desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.