Colonos israelitas incendeiam mesquita palestiniana a norte de Ramala

Vários colonos israelitas incendiaram esta madrugada uma mesquita na aldeia palestiniana de Jiljilya, situada a cerca de 13 quilómetros a norte de Ramala, na Cisjordânia, denunciaram ativistas locais.

Em gravações partilhadas pelos ativistas, vê-se um grupo de colonos israelitas, à noite, a incendiar a mesquita, na fachada da qual se podem ver grafitos em hebraico com palavras como "vingança".

HORRIFIC: Israeli settler terrorists are attacking the village of Jiljilya in the West Bank, setting a mosque on fire and spraying hateful graffiti on its walls. pic.twitter.com/th1J2cK090 — Ihab Hassan (@IhabHassane) June 17, 2026

Nos vídeos, partilhados por volta das 02:30 da manhã, hora local (23:00 TMG de terça-feira), aparece também um camião dos bombeiros a chegar ao local do incêndio antes de este ser extinto.

No passado dia 13 de maio, um palestiniano de 16 anos foi assassinado num ataque coordenado entre milícias de colonos e soldados israelitas, também perto da aldeia de Jiljilya, onde foram também roubadas centenas de cabeças de gado e tratores aos criadores de gado palestinianos.

A violência contra os palestinianos na Cisjordânia ocupada tem vindo a aumentar nos últimos três anos, e a Polícia de Fronteira ou as forças israelitas nada fazem para a conter, enquanto se torna cada vez mais frequente que sejam os colonos armados com uniforme militar --- mesmo que não estejam de serviço --- a perpetrar os ataques.

Também esta madrugada, colonos israelitas provenientes do assentamento ilegal de Yitzhar atiraram pedras contra uma casa palestiniana na aldeia de Burin, a sul de Nablus, denunciou o mesmo grupo de ativistas.