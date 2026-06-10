Alvinegro Chucho Ramírez marca na vitória da Venezuela diante do Iraque

A Venezuela venceu na madrugada desta quarta-feira o Iraque, por 3-2, em jogo amigável, com o jogador do CD Nacional, Chucho Ramirez a está em plano de evidência.

No amigável que serviu de preparação para o Mundial’2026 por parte dos iraquianos, ao contrário da Venezuela que falhou o apuramento para a edição deste ano, o avançado alvinegro foi titular e veio mesmo a marcar.

Em Chicago, a ‘Vinotinto’ orientada pelo selecionador Oswaldo Vizcarrondo abriu o marcador por intermédio de Cristian Cásseres Jr., aos 17 minutos, enquanto logo a abrir a segunda parte (minuto 46) Chucho Ramírez apontava o segundo para os venezuelanos, para depois, ao minuto 75 ser substituído por Kelvin Kelsy.

Este foi o segundo jogo amigável de preparação, depois de no último domingo a selecção Venezuelana ter defrontado a Turquia, com vitória do conjunto turco por 2-1, no Chase Stadium, também nos EUA.

Chucho Ramirez cumpriu o seu quinto jogo pela selecção A da Venezuela, somando até ao momento dois golos.