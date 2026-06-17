Princesa herdeira da Noruega foi submetida a transplante pulmonar

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, que sofre de uma doença pulmonar grave, foi submetida a um transplante pulmonar bem-sucedido, anunciou hoje o Palácio Real norueguês.

O chefe do departamento de cirurgia torácica do Hospital Nacional de Oslo, Arnt Fiane, disse que, até ao momento, o "transplante está a correr bem".

A princesa, de 52 anos, foi diagnosticada com uma forma rara de fibrose pulmonar, uma doença que provoca dificuldades respiratórias, obrigando a um transplante.

Na terça-feira, o príncipe herdeiro Haakon da Noruega restringiu os compromissos oficiais para passar mais tempo com a mulher, a princesa herdeira Mette-Marit.

Haakon, que um dia deve tornar-se rei da Noruega, cancelou atividades inicialmente agendadas, mas que acabaram por ser retiradas da agenda oficial referentes a terça-feira e hoje.

O anúncio sobre a intervenção cirúrgica a que a princesa foi submetida ocorreu na mesma semana em que o filho Marius Borg Hoiby, ter sido condenado na Noruega a quatro anos de prisão por duas violações, além de outras 32 acusações.

O jovem de 29 anos, filho de uma relação anterior ao casamento da mãe com o príncipe herdeiro Haakon, em 2001, negou as acusações mais graves e os advogados anunciaram que vão recorrer da sentença.