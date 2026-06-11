Maior ligação com as empresas pode potenciar economia do mar

A CEO da Blandy Travel & Shipping, Cátia Carvalho Esteves, defendeu uma maior articulação entre a investigação científica e o tecido empresarial como condição essencial para transformar o potencial da economia do mar em crescimento económico e emprego qualificado.

Durante a sua intervenção, a responsável sublinhou que Portugal tem conseguido captar financiamento europeu para projetos de investigação ligados ao oceano, à plataforma continental e às novas tecnologias marítimas, mas alertou para a necessidade de garantir que esse conhecimento chega às empresas e é aplicado na prática.

"Hoje, na investigação, conseguimos captar investimento e linhas de financiamento para desenvolver projetos. O que falta é fazer a ligação com o tecido empresarial e aplicar aquilo que se está a aprender, a descobrir e a conhecer", afirmou.

Para Cátia Carvalho Esteves, a valorização da economia do mar deve assentar numa cadeia integrada que começa na formação, passa pela investigação e culmina na aplicação empresarial. A responsável defendeu uma maior proximidade entre universidades, centros de investigação e empresas, permitindo criar projetos colaborativos capazes de gerar inovação, investimento e novas oportunidades económicas.

A CEO da Blandy Travel & Shipping considerou ainda que esta ligação pode ser determinante para reter talento em Portugal, evitando que muitos dos profissionais altamente qualificados formados no país procurem oportunidades no estrangeiro.

"Também pode estar em nós, empresas, parte da solução para reter estes recursos humanos que estão a ser formados e que, por falta de oportunidades, acabam por sair de Portugal levando consigo o conhecimento", destacou.