Venezuela mais próxima do autoritarismo do que de uma transição democrática

O Laboratório de Paz (LP), um centro de "investigação e pensamento estratégico" venezuelano, que promove a democracia e os direitos humanos, alertou hoje que "a Venezuela está mais próxima de uma reconfiguração autoritária do que de uma transição democrática".

O alerta faz parte do relatório "Cinco meses de governo interino: Reconfiguração sem transição", que faz um balanço político, institucional, económico e dos direitos humanos, após a operação militar norte-americana que, em 03 de janeiro, levou ao afastamento de Nicolás Maduro do poder e à instalação do Governo de Delcy Rodríguez.

"Apesar de alguns sinais parciais de abertura, a Venezuela continua sem demonstrar avanços verificáveis no sentido de uma transição democrática. Pelo contrário, as evidências acumuladas apontam para um processo de consolidação autoritária e de reconfiguração interna do poder", explica.

Segundo o LP, a situação local é de incerteza constitucional, uma vez que a Carta Magna estabelece o regime aplicável às faltas absolutas e temporárias do Presidente da República, mas não prevê o exercício indefinido do poder por uma "ausência forçada", o que "criou um vazio institucional que compromete a segurança jurídica, enfraquece a legitimidade do processo político e agrava a desconfiança dos cidadãos quanto à transição".

Entre as conclusões, o relatório destaca "a ausência de um calendário eleitoral presidencial, a falta de renovação do Conselho Nacional Eleitoral, a permanência de funcionários questionados por organismos internacionais de direitos humanos em posições estratégicas do Estado e a inexistência de mecanismos eficazes de verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição para as vítimas".

Alerta também para a consolidação de um "estado de excecionalidade" como forma de governo e que decisões políticas e institucionais importantes têm sido tomadas mediante mecanismos extraordinários ou de interpretações controversas da Constituição, gerando incerteza jurídica e enfraquecendo a confiança dos cidadãos.

Salienta que as libertações ocorridas não foram acompanhadas da plena restituição dos direitos dos presos políticos, dos ativistas dos direitos humanos, nem dos jornalistas.

"Continuam a ser feitas denúncias sobre restrições ao espaço cívico, processos penais em curso, medidas cautelares e obstáculos ao exercício das liberdades fundamentais", sublinha.

Por outro lado, o LP refere que diversos setores sociais, incluindo trabalhadores, estudantes e organizações da sociedade civil, exigem eleições livre e verificáveis entre as suas reivindicações.

Perante este cenário, O LP recomenda aos venezuelanos que exijam um calendário eleitoral presidencial verificável, garantias para a participação política sem represálias, a reconstrução da confiança e do tecido associativo danificado pela repressão, a defesa dos direitos das vítimas face a propostas de impunidade e a recuperação da constitucionalidade.

"Uma transição democrática não pode sustentar-se indefinidamente com base em mecanismos excecionais, acordos políticos opacos ou fórmulas que sacrifiquem a verdade e a justiça (...). A recuperação democrática exige legitimidade eleitoral, constitucionalidade, participação cidadã e garantias efetivas dos direitos humanos", explica.

Segundo o relatório, a recém-aprovada reforma da Lei de Hidrocarbonetos tem sido questionada por possíveis incompatibilidades constitucionais sobre a reserva estatal da atividade petrolífera.

Também a nova Lei Orgânica das Minas (Minaria) é contestada, por alegadamente afetar a propriedade estatal e a administração dos recursos minerais, o controlo parlamentar sobre contratos de interesse público, o direito a um ambiente saudável, a prevenção ambiental, e os direitos dos povos indígenas.

O LP sublinha ainda que, no passado dia 23 de maio, teve lugar em Caracas um exercício com aeronaves militares norte-americanas, sem que fossem cumpridas as disposições constitucionais que atribuem ao parlamento a competência para autorizar missões estrangeiras no país.