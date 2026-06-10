Presidente da República fecha comemorações nos Açores com alegria "muito grande"

O Presidente da República, António José Seguro, disse hoje, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, que terminou as comemorações oficiais do 10 de Junho com "uma alegria e uma emoção muito grande".

"É uma vista que jamais esquecerei", disse para as pessoas que assistiram, momentos antes, à cerimónia do arriar da bandeira nacional no Pátio da Alfândega, na cidade de Angra do Heroísmo, com vista para o mar, que marcou o encerramento das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Após ter escutado uma enorme salva de palmas, o chefe de Estado virou-se para os cidadãos que ali se aglomeravam e prosseguiu: "É o meu primeiro 10 de Junho como Presidente da República e é uma alegria e uma emoção muito grande ver os vossos rostos, sentir Portugal em cada rosto e sentir que o coração é algo que nos une".

"Somos, de facto, uma grande família e um grande povo. Muito obrigado a Angra do Heroísmo, muito obrigado à Praia da Vitória. Muito obrigado à ilha Terceira, bem hajam aos Açores. Viva Portugal", concluiu.

Após a curta intervenção, Seguro voltou a receber uma salva de palmas e fez novamente um pequeno percurso a pé, sendo cumprimentado por várias pessoas, incluindo muitos jovens, que pediram para tirar fotografias.

Durante o percurso também lhe foram oferecidos quatro livros por um fotógrafo local e ouviu um homem dizer que vive nos Estados Unidos e estando na ilha Terceira, fora de Angra do Heroísmo, deslocou-se ali "de propósito" só para o ver,

O Presidente da República entrou, pouco depois, pelas 18:20 (mais uma hora em Lisboa), para a viatura oficial, e deixou o centro de Angra do Heroísmo.