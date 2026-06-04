Núncio Apostólico preside ao Corpo de Deus no Funchal

Quando falta pouco mais de uma hora para o início da Eucaristia da Solenidade do Corpo de Deus, já são dezenas os fiéis que ocupam lugares na Praça do Colégio, no Funchal, aguardando pela celebração presidida pelo novo Núncio Apostólico em Portugal, Sua Excelência Reverendíssima o Arcebispo D. Andrés Carrascosa Coso. Entre os presentes encontram-se também alguns curiosos e turistas, atraídos pela dimensão e simbolismo da festividade, apesar do calor que se faz sentir e da exposição ao sol.

A Santa Missa está marcada para as 18 horas e deverá reunir fiéis de várias paróquias da Diocese do Funchal, confrarias, grupos das Visitas Pascais com as bandeiras do Espírito Santo, movimentos e obras laicais, bem como membros da vida consagrada. O convite foi igualmente dirigido aos pais e crianças que realizaram a Primeira Comunhão este ano, incentivados a participar com os seus fatos e vestidos brancos.

O programa da festividade iniciou-se com a adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja Paroquial de São Pedro, entre as 15 e as 17 horas. Segue-se a celebração do Sacramento da Reconciliação, na Praça do Colégio, a decorrer entre as 17 e as 17h45, contando com a participação de dez sacerdotes convidados para o atendimento de confissões.

Após a Eucaristia, terá lugar a tradicional procissão do Corpo de Deus, que percorrerá o Largo do Colégio, a Rua Câmara Pestana, o Largo da Igrejinha, a Avenida Zarco, a Avenida do Mar, a Rua Dr. António José de Almeida e o Largo D. Manuel I, terminando na Sé do Funchal.

A Diocese manifestou ainda o seu agradecimento às paróquias responsáveis pela elaboração dos tradicionais tapetes de flores, nomeadamente Porto Moniz, Santa e Achadas da Cruz, Machico, Caniçal e Preces, Caniço e Lombada, e Estreito de Câmara de Lobos. Este ano, pela primeira vez, a Escola Salesiana associa-se também à iniciativa.