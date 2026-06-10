Leão XIV diz que a vida e o futebol se jogam em equipa

O Papa disse hoje que, como no futebol, a vida não pode ser "uma corrida solitária" e mesmo "uma estrela" tem de "passar a bola" e aprender "a correr em conjunto".

Leão XIV falava em Barcelona, no quinto dia da visita que está a fazer a Espanha e durante a qual já reconheceu gostar de futebol e de desporto em geral e de, como Papa, ser de todos os clubes, mas como Robert Prevost (o nome de batismo), ser do Real Madrid.

"O futebol também nos ajuda a lembrar algo muito importante, que a vida não é uma corrida para viver de uma forma solitária, joga-se em equipa e é preciso aprender a correr em conjunto. Uma estrela que nunca passa a bola, que não deixa que outros entrem no jogo, provavelmente, vai perder", acrescentou.

Leão XIV falava na Igreja de Santo Agostinho, em Barcelona, num "encontro com realidades de caridade e assistência diocesanas", em que estiveram pessoas em situação de exclusão social ou vulnerabilidade, assim como organizações e voluntários que lhes dão apoio.

Um dos testemunhos que ouviu foi o de Renzo, de seis anos, que disse ter "algumas perguntas" para o Papa.

"Gosta de futebol? Quando era pequeno queria ser Papa? Por que é que o meu pai tem tantos trabalhos? Por que é que há pessoas a quem lhes acontece coisas más e a outras não? De quem é a culpa? Deus quer que haja pobres e ricos? Por que é que há tantos avós sozinhos se tão importantes"?", perguntou Renzo.

Com alguns risos, o Papa começou por responder à questão de ser Papa e à do futebol, na véspera do arranque do Mundial2026, que se disputa no México, nos EUA e no Canadá.

"Não queria ser Papa nem quando era novo nem velho. Mas quando o senhor chama, é preciso dizer sim", respondeu.

Quanto ao futebol, o Papa, que nasceu nos EUA, em Chicago, revelou que atualmente joga ténis, mas jogou futebol americano, "um pouco mais violento" quando era criança e adolescente.

Depois, já como seminarista, jogava futebol "como defesa, não era um grande marcador de golos".

Mais tarde, disse ter vivido a primeira experiência de um campeonato mundial de futebol em 1982, já em Roma, onde foi ordenado, e voltou a jogar com seminaristas no Peru, onde foi bispo.

"Seguia muito as equipas locais e jogava com seminaristas. Um pouco de desporto é bom para todos", para estar "de boa saúde, para o corpo, mente e alma", disse Leão XIV.

"Sim, [o futebol] foi parte da minha vida", disse o Papa a Renzo.

Sobre as restantes perguntas, reconheceu não ser fácil responder a todas e voltou a deixar a mensagem que tem repetido nesta viagem a Espanha, de integração de todas as pessoas na sociedade, seja qual for a sua origem ou condição, colocando no centro a dignidade humana.

É preciso "acolher toda a mulher como irmã e todo o homem como irmão", defendeu.

Sobre os avós, apelou a que "não se permita que a solidão e o abandono se normalizem na vida dos adultos mais velhos".