FC Porto cria equipa sénior de futsal e vai disputar terceira divisão nacional

O FC Porto confirmou hoje a criação de uma equipa sénior de futsal para competir na época 2026/27 e a sua inscrição direta na terceira divisão nacional, ao abrigo dos novos regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os 'azuis e brancos' encontram-se em fase de preparação das inscrições, cumprindo assim o desejo manifestado pelo seu presidente, André Villas-Boas, aquando da sua participação no Festival ECO, em Lisboa, em 27 de maio.

"O FC Porto prepara-se para criar uma equipa sénior de futsal e para a inscrever no Campeonato Nacional da terceira divisão", divulgaram hoje os portistas, em nota no seu sítio oficial.

Apesar de já competir nos escalões de formação, será a primeira vez que o FC Porto irá apresentar uma equipa sénior de futsal, a terceira modalidade introduzida pela atual administração nos seus dois anos em exercício, após ter adicionado uma equipa feminina de futebol e um conjunto de basquetebol em cadeira de rodas.

A última atualização dos regulamentos, publicada pela FPF na quarta-feira e citada pelos 'dragões', permite a possibilidade de entrar diretamente para as provas nacionais, saltando os escalões distritais.

"Até três clubes do ranking dos 20 clubes com melhor classificação média das competições profissionais de futebol entre as épocas 2020/21 a 2024/25 e que, na época 2025/26, não tenham equipa sénior de futsal a participar no Campeonato Nacional das I, II ou III divisões de futsal e que cumpram com os critérios de participação na prova, de acordo com o respetivo regulamento, incluindo a obtenção do nível de certificação exigido", pode ler-se na alínea 1.3.

O terceiro escalão é composto por 50 clubes participantes, divididos por três séries de 14 equipas, distribuídas pela sua localização geográfica, e uma série exclusivamente açoriana, com oito emblemas.