Movimento de passageiros nos aeroportos da RAM diminuiu 0,5% em termos homólogos

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA – Aeroportos de Portugal à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), os aeroportos da Região Autónoma da Madeira (RAM) movimentaram, em Junho de 2026, 519,2 mil passageiros, transportados em 3 438 aeronaves (voos comerciais), o que corresponde a uma variação homóloga de -0,5% no número de passageiros e de -2,4% no movimento de aeronaves.

No aeroporto da Madeira registou-se um movimento de 484,1 mil passageiros, representando uma diminuição de 1,1% em relação a Junho de 2025. O número de aeronaves movimentadas fixou-se em 3 107, menos 3,5% do que no período homólogo. Em contrapartida, o aeroporto do Porto Santo registou um crescimento, tanto no número de passageiros (35,2 mil; +8,6%) como no movimento de aeronaves (331; +9,6%).

No conjunto dos dois aeroportos da RAM, os primeiros seis meses de 2026 traduziram-se num aumento homólogo de 3,1% no número de passageiros e de 1,6% no movimento de aeronaves.

Em Junho de 2026, cada aeronave (considerando conjuntamente as aterragens e descolagens) transportou, em média, cerca de 156 passageiros no aeroporto da Madeira, acima dos 152 passageiros registados em Junho de 2025. No aeroporto do Porto Santo, a média foi de 106 passageiros por aeronave, praticamente idêntica à observada no mesmo mês do ano anterior (107 passageiros).

No período em análise, o tráfego internacional aumentou 1,3%, totalizando 286,9 mil passageiros, enquanto o tráfego doméstico diminuiu 2,7%, para 232,3 mil passageiros.

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional representou 57,5% do total de passageiros, mantendo-se superior ao tráfego doméstico (42,5%). Já no aeroporto do Porto Santo predominou o tráfego doméstico, com 75,8% do total de passageiros, embora com menor predominância do que em junho de 2025, quando representava 90,0%.

Os voos regulares continuaram a assumir um peso predominante na operação aeroportuária regional, correspondendo, em Junho de 2026, a 94,1% das aeronaves movimentadas e a 96,1% do total de passageiros, valores superiores aos registados no período homólogo (93,4% e 95,1%, respetivamente).

A taxa média de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM situou-se em 88,4%, acima dos 86,4% observados em Junho de 2025. No aeroporto da Madeira, a taxa de ocupação atingiu 88,8% (86,8% no período homólogo), enquanto no aeroporto do Porto Santo se fixou em 84,5%, comparativamente aos 81,0% registados um ano antes.

Entre Janeiro e Junho de 2026, os aeroportos da RAM movimentaram 2 756,2 mil passageiros embarcados e desembarcados, excluindo os passageiros em trânsito. Deste total, 42,9% corresponderam ao tráfego entre aeroportos localizados em território nacional (ligações interiores e domésticas), enquanto 57,1% respeitaram ao tráfego internacional.

No tráfego internacional, o Reino Unido manteve-se como o principal mercado de origem e destino, representando 27,1% do total, seguido da Alemanha (20,5%). A Polónia ocupou a terceira posição (9,9%), seguida da França (9,2%) e dos Países Baixos (6,4%).