Emídio Sousa destaca "presença distinta" de portugueses no mundo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, destacou hoje, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a importância da presença lusófona espalhada pelo mundo.

"Envio um abraço a todos os portugueses, a esta nação global que se projeta no mundo, presente nos cinco continentes e em 178 países, marcada por uma forma singular de estar e de ser, assente no trabalho, na dedicação e no contributo para o desenvolvimento dos países e territórios onde escolhemos viver", frisou o secretário de Estado num vídeo publicado nas redes sociais.

Para o governante, além da língua - que considera ser o maior ativo estratégico das comunidades portuguesas -, a forma de estar, a sua capacidade de adaptação, integração e construção de pontes entre culturas faz com que os portugueses tenham uma "presença distinta no mundo".

"Da América do Norte à América do Sul, em África, na Ásia e na Oceânia, estamos presentes, próximos e ligados por uma identidade comum. Isto é Portugal", afirmou.

"Isto são os portugueses. Uma comunidade global feita de histórias, de resiliência e de pertença, que transcende fronteiras e se constrói todos os dias", prosseguiu.

Por outro lado, reiterou o apelo que tem sido feito pelo Governo ao regresso dos emigrantes, realçando, mesmo assim, que esse aspeto não é "uma fatalidade"

"O que verdadeiramente importa é manter esta ligação, reforçá-la e aprofundá-la. E essa ligação faz-se também através do associativismo, nas mais de 1.600 associações portuguesas espalhadas pelo mundo, espaços vivos de preservação da língua, da cultura e das tradições", realçou.

O secretário de Estado salientou ainda que são os emigrantes, "em cada parte do mundo", que dão a conhecer "o que é Portugal e quem são os portugueses".

"Hoje, já não somos apenas Portugal continental e as regiões autónomas. Somos uma presença global, viva e dinâmica, construída por milhões de portugueses e lusodescendentes em todo o mundo. Portugal é, hoje, uma nação global", concluiu.