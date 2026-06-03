Coopescamadeira diz não ter conhecimento de embarcações retidas no mar à espera de descarga

Em reacção à notícia avançada na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, em que um pescador relatou a existência de embarcações retidas no mar à espera de autorização para descarregar o pescado, a Coopescamadeira diz não ter conhecimento de que "qualquer embarcação estivesse vários dias à espera para descarregar o pescado."

Em comunicado, a Coopescamadeira enaltece "todo o empenho e profissionalismo da Direção Regional de Pescas na resolução da avaria do sistema de frio do Entreposto Frigorifico e da Lota do Caniçal, situação que tem merecido elogios dos seus associados, pela forma pronta, célere e eficiente, como o problema foi solucionado, não causando constrangimentos aos armadores."

Esclarece também que não existe qualquer divergência com a Direcção Regional de Pescas no que diz respeito a quantidades de transferência do pescado, uma vez que "estava previsto deslocar uma determinada quantidade, que acabou por não ser necessária, face à boa solução entretanto encontrada."

"A direção da Coopescamadeira manifesta solidariedade e satisfação para com o trabalho da Direção Regional de Pescas e da sua diretora, Sónia Pereira, a quem reconhece competência, disponibilidade e dedicação ao sector", termina.