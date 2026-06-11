HF celebra 40 anos com homenagem a colaboradores e reafirmação do papel estratégico na mobilidade regional

A empresa Horários do Funchal assinalou esta manhã o seu 40.º aniversário com uma cerimónia comemorativa que juntou colaboradores, representantes de entidades públicas e privadas e membros do sector dos transportes da Região Autónoma da Madeira.

A sessão contou com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, com tutela sobre a empresa pública, e serviu de palco para homenagear os trabalhadores que completaram quatro décadas ao serviço da empresa, bem como para distinguir aqueles que se destacaram pelo mérito profissional demonstrado no último ano.

Na sua intervenção, o governante sublinhou a importância estratégica da empresa para a cidade e para a Região, recordando o contributo dado ao longo das últimas quatro décadas para a concretização das políticas de mobilidade.

"O papel da Horários do Funchal é essencial para o desenvolvimento da cidade do Funchal. Tem-no sido ao longo dos últimos 40 anos e continuará a sê-lo no futuro. Numa altura em que os desafios da mobilidade urbana exigem respostas cada vez mais eficazes, sustentáveis e centradas nas pessoas, esta empresa continua a afirmar-se como um parceiro fundamental na concretização da visão do Governo Regional para um sistema de transportes moderno, acessível e sustentável", afirmou Pedro Rodrigues.

O secretário regional destacou ainda a aposta no transporte colectivo como eixo central das políticas públicas de mobilidade, elogiando o trabalho de modernização do serviço e a capacidade da empresa em adaptar-se às novas exigências da mobilidade urbana, reforçando o seu papel enquanto operador de referência na Madeira.

O balanço das quatro décadas de actividade coube ao presidente do Conselho de Administração, Marco Lobato, que revelou que, desde a sua fundação, a empresa transportou cerca de 967 milhões de passageiros. No discurso, o responsável colocou o enfoque no papel determinante dos trabalhadores para o reconhecimento alcançado junto da população madeirense. "Mas nada disto, absolutamente nada, seria possível sem aquilo que constitui o verdadeiro alicerce da Horários do Funchal: os seus trabalhadores", declarou.

A empresa lembra que tem vindo a consolidar um percurso de modernização e inovação que pretende aprofundar nos próximos anos, com o objetivo de prestar um serviço público cada vez mais eficiente, confortável e seguro. Os investimentos realizados e previstos visam não só melhorar a qualidade do serviço prestado aos passageiros, mas também reforçar o compromisso com a sustentabilidade ambiental, através da redução das emissões de dióxido de carbono e da promoção de soluções de mobilidade alinhadas com as políticas de descarbonização do Governo Regional.