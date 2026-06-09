Bolieiro diz que escolha dos Açores reconhece importância estratégica do arquipélago

O presidente do Governo açoriano considerou hoje que a escolha do arquipélago para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas representa o reconhecimento da sua "importância estratégica" no contexto nacional e atlântico.

José Manuel Bolieiro recebeu hoje o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, numa audiência de apresentação de cumprimentos, que antecedeu o início do programa oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Segundo uma nota de imprensa do executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, na audiência, José Manuel Bolieiro "saudou a escolha da região para acolher as comemorações de 2026, considerando que a decisão representa um reconhecimento da importância estratégica dos Açores no contexto nacional e atlântico".

O líder do executivo também sublinhou que a região encara esta responsabilidade com "entusiasmo e sentido de missão".

"Estamos de braços abertos para acolher uma celebração de sucesso", afirmou, citado na nota.

Bolieiro destacou ainda a "posição geográfica singular" dos Açores e a sua "vocação de ligação entre continentes e culturas".

"Os Açores são um território de paz, de cosmopolitismo e de ligação ao mundo", referiu.

Na audiência também participou a representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Susana Goulart Costa.

De acordo com a nota, o Presidente da República, António José Seguro, assinou o Livro de Honra da Presidência do Governo dos Açores, "deixando registo da sua passagem pela região no âmbito das comemorações oficiais do 10 de Junho".

Na ocasião, José Manuel Bolieiro ofereceu ao Presidente da República um livro, um quadro e um queijo de São Jorge, segundo fonte do Governo Regional.

Após a audiência, decorreu a cerimónia do hastear da Bandeira Nacional, no Pátio da Alfândega, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, que deu início às comemorações oficiais do Dia de Portugal na Região Autónoma dos Açores.

Na quarta-feira, 10 de Junho, a cerimónia militar do Dia de Portugal terá lugar no Cerrado do Bailão, também em Angra do Heroísmo, com discursos do Presidente da República e do presidente das comemorações, Miguel Monjardino, especialista em relações internacionais.

António José Seguro escolheu o professor universitário açoriano Miguel Monjardino, nascido em Angra do Heroísmo, para presidir às comemorações do 10 de Junho deste ano, as primeiras do seu mandato presidencial.

Na quarta-feira, a seguir à cerimónia militar do 10 de Junho, o programa do chefe de Estado inclui um almoço com a população, no Pavilhão Multiusos do Porto Judeu, e a cerimónia do arriar da bandeira nacional.