Funchal recebe especialistas no domínio da mobilidade eléctrica

A Câmara Municipal do Funchal promove, hoje e amanhã, um evento que reúne dezenas de especialistas na área da mobilidade eléctrica.

O evento, que contou, na sessão de abertura, com a presença do vice-presidente da CMF, Carlos Rodrigues, realiza-se, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, e integra o projecto Europeu Ahead, que tem como objectivo promover a electrificação da mobilidade recorrendo a mecanismos de inteligência artificial que possam contribuir para um desempenho mais eficiente das infra-estruturas de carregamento para veículos elétricos.

O projecto dispõe de uma dotação global de 10 milhões de euros sendo que o consórcio integra 23 parceiros de diversos países.

Na Madeira, para além da Câmara Municipal do Funchal, participam a Empresa de Electricidade da Madeira e a EMACOM. O projecto integra também a Mobi.E, entidade que gere, presentemente, a rede de mobilidade eléctrica em Portugal. O projecto é cofinanciado pelo Horizonte2020 e coordenado pela Universidade de Milão.

Ao abrigo desta iniciativa, serão instalados postos de carregamento bidireccionais no Município do Funchal. Adicionalmente, será também desenvolvida uma plataforma de monitorização que permitirá obter dados de apoio à tomada de decisão no que concerne à mobilidade eléctrica.

O projecto tem a duração de 4 anos, findando em maio, 2028. Foi atribuída ao Funchal uma dotação de 153.750 euros.