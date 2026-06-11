Relação do Porto confirma absolvição do suspeito de ter matado mulher grávida na Murtosa

Tribunal da Relação do Porto confirmou hoje a absolvição do suspeito de ter matado uma mulher grávida na Murtosa, no distrito de Aveiro, em 2023, revelou o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

Depois do arguido ter sido absolvido em primeira instância pelo Tribunal de Aveiro, o Ministério Público (MP) e a família da grávida interpuseram dois recursos que foram hoje "julgados não providos".

"Ambos os recursos foram julgados não providos, tendo assim este Tribunal da Relação do Porto confirmado integralmente a absolvição do arguido da prática de todos os crimes de que era acusado -- homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e moeda falsa", assinalou o CSM.