Seguro defende paz, direitos humanos e "relação de equilíbrio" com aliados

O Presidente da República defendeu hoje, a partir dos Açores, a paz, os direitos humanos e a Carta das Nações Unidas e uma "relação de equilíbrio" com os aliados, no seu discurso do 10 de Junho.

Nesta ocasião, António José Seguro insistiu na ideia de que a "autonomia estratégica europeia" é conciliável com a "defesa transatlântica", acrescentando: "Autonomia não significa isolamento. Significa liberdade de decisão e responsabilidade, aperfeiçoando, atualizando e reforçando cooperações bilaterais com os nossos aliados".

Na cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, onde está situada a Base das Lajes, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas referiu que os Açores estão "num ponto estratégico da relação entre a Europa e o continente americano, entre o Atlântico Norte e as grandes rotas marítimas e aéreas que estruturam a ordem global".

"Por todas estas razões, é um lugar que nos obriga a assumir especiais responsabilidades e deveres, no quadro da afirmação plena da nossa soberania, dos nossos interesses e do nosso futuro estratégico. Sempre no respeito mútuo do que está assumido, seja com um país, seja com a comunidade internacional e com a Carta das Nações Unidas. E na minha perspetiva, uma situação não está dissociada das outras", afirmou, na parte inicial do seu discurso.

António José Seguro enquadrou "o presente e o futuro da Europa e da América do Norte" como "dimensões de uma mesma comunidade de segurança, que tem na NATO o seu pilar fundamental" e o Atlântico como "parte da autonomia estratégica europeia, do ponto de vista político, económico, energético, tecnológico e de segurança e defesa".

"A garantia da segurança dos países europeus só é possível em articulação com os nossos aliados, numa relação de equilíbrio e reciprocidade, de respeito pela soberania dos Estados, assente em valores que, apesar da incerteza dos tempos, não mudam: a paz, a liberdade, os direitos humanos e o multilateralismo -- valores que norteiam a ação das nossas Forças Armadas em Portugal e destacadas em missão por todo o mundo", sustentou.