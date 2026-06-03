Governo Regional confirma encerramento de estrada na Boaventura até limpeza da via

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tem a tutela das estradas regionais, já fez saber que a Estrada Regional 101, na Boaventura, que esta tarde ficou 'bloqueada' na sequência de uma derrocada, no sítio da Silveira, conforme avançado pelo DIÁRIO, só retomará a circulação automóvel quando forem repostas as "condições adequadas de segurança para pessoas e bens".

Com a Direcção Regional de Estradas já no local, a acompanhar a situação, a tutela aponta que "estão a ser desenvolvidos todos os esforços com vista à reabertura da via ainda durante esta quarta-feira".

Conforme noticiado pelo DIÁRIO, uma derrocada com alguma dimensão 'fechou' esta via de circulação automóvel entre os concelhos de São Vicente e de Santana, pelas 19h30 de hoje, soterranto parcialmente uma viatura com seis ocupantes, todos estrangeiros.

Três dessas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros, mas todos saíram do veículo pelos seus próprios meios.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e os Bombeiros Voluntários de Santana, embora estes últimos não tenham chegado a intervir, em virtude de não conseguirem chegar junto das vítimas. A PSP também esteve no local.