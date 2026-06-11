Sporting de Braga vai colocar relvado híbrido no Estádio Municipal de Braga

O Sporting de Braga vai substituir o relvado natural do Estádio Municipal de Braga por um híbrido, que combina relva natural com fibras sintéticas, informou ontem o clube minhoto da I Liga de futebol.

"Esta profunda intervenção incide na construção de um novo sistema de drenagem, um novo sistema de rega, colocação de uma nova camada de areia e, finalmente, colocação de um novo relvado", revelaram os bracarenses.

Ainda segundo a mesma nota, "pela primeira vez na sua história, o Estádio Municipal de Braga terá um relvado híbrido, equivalente ao premiado relvado colocado no Estádio Amélia Morais", recinto no qual jogam habitualmente as equipas feminina e B masculina dos minhotos.

O Sporting de Braga prevê que as obras, que já começaram, estejam concluídas no dia 15 de julho.