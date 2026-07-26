Bombeiros chamados para abrir porta de elevador

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados na manhã deste domingo, pelas 8 horas, para proceder à abertura da porta de um elevador no Caminho da Penteada, no Funchal.

Para o local foi mobilizada uma viatura ligeira e dois operacionais.

No interior do elevador encontrava-se um homem, que foi retirado em segurança pelos bombeiros. A vítima não apresentava qualquer ferimento, não tendo sido necessária assistência médica.