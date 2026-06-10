Tayfun Taylor e Pascoal Abreu conquistam Campeonato Regional Veteranos de Ténis
Mais dois títulos de campeões regionais foram entregues no mundo do ténis no passado fim-de-semana. O Campeonato Regional Veteranos +35 e +55 foi disputado na Quinta Magnólia e contou com a participação de um total de 23 jogadores.
Nos +35, Tayfun Taylor, tenista do CT Funchal venceu Gonçalo Sousa (CE Levada) na meia-final e qualificou-se para a disputa do título enquanto na metade oposta, Maurcie Moukom (CE Levada) venceu o primeiro cabeça-de-série, Nélio Moura (CE O Liceu) por 6-4 e 6-3 e qualificou-se para a final do escalão. Final esta que foi equilibrada e apenas decidida no 'super tie-break' e a cair para o tenista do CT Funchal, que sagra-se Campeão Regional Veteranos +35 - vitória por 2-6, 6-4 e 10-8.
Já nos Veteranos +55, Pascoal Abreu provou em court o facto de ser cabeça-de-série Nº1 na prova. O tenista do CE Levada venceu todos os seus encontros de forma tranquila e até na final, diante de António José Abreu (Roberto Costa TC), terceiro cabeça-de-série, onde garantiu o triunfo por 6-0 e 1-0 com desistência. Pascoal Abreu garante mais um título de Campeão Regional, desta feita, nos Veteranos +55.
Também houve oportunidade para ser disputada a vertente de pares masculinos nos Veteranos +35. Pascoal Abreu e Carlos Carreira, ambos tenistas do CE Levada, foram os campeões com uma vitória perante João Gomes (Smash TC) e Paulo Nuno Rodrigues (CE Levada) num equilibrada 4-6, 6-1 e 13-11.