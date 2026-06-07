Presidente venezuelana foi negociar venda de petróleo à Índia

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, defendeu hoje a entrada do petróleo venezuelano no mercado indiano, no final de uma visita oficial à Índia, que descreveu como o início de uma cooperação mais ampla em diferentes áreas.

"Aqui chega o petróleo da Venezuela à Índia e também a forma como nós podemos, através de uma agenda de cooperação bilateral, obter benefícios partilhados para os nossos países", afirmou a presidente interina da Venezuela num vídeo publicado no Instagram ao despedir-se do país asiático.

Delcy Rodríguez afirmou que a agenda de trabalho centrou-se em "satisfazer as necessidades do povo venezuelano" em áreas como saúde, transportes públicos, ciência e tecnologia, "complementaridade energética" e energias renováveis.

"Deixo uma parte do meu coração na Índia, onde cumprimos uma agenda de trabalho que permitirá aprofundar as nossas relações em benefício de ambos os povos", escreveu no texto que acompanha o vídeo.

A dirigente agradeceu ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e ao seu Governo "por toda a atenção e facilidades concedidas" durante a visita iniciada a 03 de junho, em que foi recebida pelo chefe do executivo indiano e participou em reuniões com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, e com o ministro do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Singh Puri.

"Concluímos com grande sucesso a nossa visita à Índia, um grande país, potência económica, mas também uma potência espiritual", acrescentou Delcy Rodríguez.

A visita foi dominada pela reativação das compras indianas de crude venezuelano, depois de a Venezuela ter voltado a posicionar-se entre os principais fornecedores de petróleo do país asiático nos últimos meses.

O Governo indiano afirmou esta semana que a Venezuela já figura como o terceiro fornecedor em compras pontuais de crude.

A visita incluiu ainda um "encontro de cortesia" com o embaixador dos Estados Unidos na Índia, Sergio Gor, apresentado por Caracas como continuação das recentes mesas de trabalho mantidas com representantes norte-americanos, num momento em que o alívio das sanções permitiu reativar as compras indianas de crude venezuelano.

Delcy Rodríguez visitou também a refinaria de Jamnagar, propriedade da Reliance Industries e considerada o maior complexo de refinação do mundo, além de manter contactos com o conglomerado Tata, em Bombaim, para abordar energias renováveis, transportes urbanos e investimentos.

A dirigente visitou ainda Prasanthi Nilayam, o centro fundado por Sathya Sai Baba no sul da Índia, uma paragem que voltou a evidenciar os laços de figuras do chavismo com o movimento do guru indiano.

"Toda esta agenda de trabalho representará para a Venezuela um grande avanço e de grande significado, e nós continuaremos no caminho de satisfazer as necessidades do nosso povo e defender o bom nome do nosso país e do nosso povo", concluiu.