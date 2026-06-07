Alemão Zverev conquista torneio de Roland Garros ao derrotar italiano Cobolli na final

O tenista alemão Alexander Zverev, número três mundial, conquistou hoje o seu primeiro título do Grand Slam, ao impor-se num longo duelo de cinco sets ao italiano Flavio Cobolli na final de Roland Garros.

Na terra batida parisiense, o segundo cabeça de série bateu o 14.º classificado do ranking ATP, em estreia em finais do Grand Slam, com os parciais de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5-7) e 6-1, em quatro horas e 16 minutos.

Aos 29 anos, Zverev venceu finalmente um 'major', depois de ter perdido as três finais anteriormente disputadas nestes torneios, sucedendo no palmarés de Roland Garros ao espanhol Carlos Alcaraz, campeão das duas edições anteriores e ausente desta por lesão.