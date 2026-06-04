Ronaldo lidera todos os rankings lusos, menos o dos golos

Cristiano Ronaldo vai a caminho dos mil golos na carreira, mas, em vésperas de uma sexta presença em fases finais do Mundial de futebol, só não lidera precisamente esse ranking individual da história da seleção lusa.

Depois de cinco presenças, entre 2006 a 2022, Ronaldo soma oito golos, em 22 encontros disputados e 1.765 minutos, o que equivale a uma média de 1,6 por edição e 0,36 por encontro -- dá um golo a cada 220 minutos, mais ou menos dois jogos e meio.

Com apenas uma presença, seis jogos e 540 minutos, o 'rei' Eusébio da Silva Ferreira lidera no total de golos, com nove, sendo que ostenta médias assombrosamente maiores (nove golos por edição, 1,5 por jogo e um a cada 60 minutos).

Melhor marcador em 1966, edição em que Portugal cumpriu a sua estreia, conseguindo aquele que continua a ser o melhor resultado da sua história, Eusébio tem, porém, novamente a liderança em risco, já que Cristiano Ronaldo vai, em 2026, com 41 anos, para a sua sexta participação, e com lugar 'cativo' no 'onze' inicial.

Para igualar o 'pantera negra', o jogador do Al Nassr precisa apenas de um golo, que tem sido o seu registo habitual em fases finais -- foi assim em 2006, 2010, 2014 e 2022 -, e de dois para se isolar, sendo que só o conseguiu em 2018, quando somou quatro, três dos quais num 3-3 com a Espanha.

Se ainda não manda nos golos, Cristiano Ronaldo lidera todas as outras tabelas, com presenças em cinco edições e utilização nas cinco, para um total de 22 jogos, 20 dos quais como titular, e 1.765 minutos em campo.

No que respeita a convocatórias para Mundiais, o jogador nascido em 05 de fevereiro de 1985, acabou de receber a sexta, para se colocar duas acima do central Pepe, que disputou quatro edições, consecutivamente de 2010 a 2022.

Com três presenças, seguem oito jogadores, incluindo os guarda-redes Rui Patrício e Beto, os centrais Bruno Alves e Ricardo Costa e o médio William Carvalho.

No terceiro lugar do ranking seguem ainda, desde que em 19 de maio o selecionador luso, o espanhol Roberto Martínez, divulgou os 26 eleitos para a edição de 2026, o central Rúben Dias e os médios Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Em matéria de jogos, Ronaldo já surge destacadíssimo, com 22, e é secundado por quatro jogadores que já 'penduraram as chuteiras', nomeadamente Pepe (12), Simão (11) e Ricardo Carvalho e Figo (ambos com 10).

No patamar seguinte, com nove jogos, seguem Pauleta, Petit e Tiago, acompanhados por Bernardo Silva, candidato claro a saltar em 2026 para o segundo lugar da tabela.

Em matéria de presenças no 'onze', Ronaldo, que acabou o último Mundial como suplente, lidera com 20 jogos, contra os 12 de Pepe e os 10 de Ricardo Carvalho, que fecha o pódio, à frente do 'Bola de Ouro' Luís Figo e de Pauleta.

Na sexta posição, com sete jogos de início, estão sete jogadores, entre eles segue de novo Bernardo Silva, que vai em busca no mínimo do pódio.

Ronaldo é também, naturalmente, o futebolista luso com mais minutos em Mundiais, sendo que, com um total de 1.765 minutos, é o único que já ultrapassou a barreira dos mil, numa liderança muito ampla.

Pepe (983 minutos), Ricardo Carvalho (930), Figo (801), William Carvalho (709), Pauleta (682), Ricardo e Fernando Meira (ambos com 660), Petit (652) e Raphaël Guerreiro (639), que não foi escolhido por Martínez para 2026, completam o top 10.

Em relação aos golos, Eusébio tem mais um do que Ronaldo e cinco em relação a Pauleta, que fecha o pódio, com quatro. Seguem-se os 'magriços' José Augusto e José Torres e ainda Gonçalo Ramos, todos com três. O avançado do PSG pode chegar ao pódio.

No que respeita aos guarda-redes, Rui Patrício é o que tem mais golos sofridos (10), seguindo-se José Pereira, com sete, e Diogo Costa, que será titular em 2026, com seis, todos em cinco jogos e 450 minutos disputados.