Simões acredita no título, mas pede prudência e gestão de Ronaldo

O antigo internacional António Simões está convencido que Portugal pode chegar ao título no Mundial2026 de futebol, apesar de pedir prudência, e frisou que o selecionador tem de saber gerir o avançado Cristiano Ronaldo.

"Sou igual à grande maioria dos portugueses que estão muito expectantes e convencidos que é possível ser campeão do mundo. Estou expectante, mas também prudente. Portugal tem estatuto e legitimidade para ser candidato, mas tem de colocar nessa candidatura bom senso e prudência", disse em declarações à agência Lusa.

Simões, de 82, anos, fez parte da formação lusa que disputou pela primeira vez uma fase final de um Mundial, em 1966, em Inglaterra, com o terceiro lugar conquistado a ser ainda hoje a melhor classificação de sempre de Portugal.

O antigo extremo, que fez grande parte da carreira no Benfica, diz que os jogadores têm de encarar todos os jogos com a mesma disponibilidade, física e mental, focados em conseguirem "mais glória" para Portugal.

"Agarrem-se ao bom que já todos fizeram e percebam que vale a pena trazerem mais glória para Portugal. Esta geração já tem muita estabilidade económica e financeira e já teve sucesso. Por isso, vamos pensar no que ainda não foi feito, que é sermos campeões do mundo. Agarrem-se a isso, à glória que será trazerem a taça", defendeu.

Cristino Ronaldo, de 41 anos, prepara-se para disputar a sexta fase final de um Campeonato do Mundo da carreira, com Simões a explicar que o avançado tem de ser gerido numa prova "curta e intensa".

"O selecionador e o próprio jogador podem conversar e procurarem o melhor, tendo em conta a idade do Ronaldo e que esta é uma prova extremamente competitiva e curta. Perceber em cada jogo se deve estar de início ou ser lançado no jogo", explicou.

Simões defendeu que Ronaldo perdeu "algumas coisas e ganhou outras", como a experiência e a inteligência da decisão, cabendo ao selecionador decidir as suas opções, que devem ser respeitadas.

"Não é por acaso que cada vez mais o empurrámos para a frente, porque já não consegue estar mais no meio, na essência do jogo, e depois na finalização, na qual ele tem um dom do que é o grande objetivo do jogo, que é o golo", apontou.

António Simões comparou ainda Ronaldo e Eusébio, os dois expoentes máximos do futebol nacional, salientando diferenças na forma de jogar na parte final da carreira entre ambos.

"Ronaldo e Eusébio, olhamos para os números, e é impressionante o que fizeram, mas existe uma diferença entre ambos. O Eusébio, quando começou a perder velocidade e capacidade física, recuou no terreno, para o espaço que eu chamo da essência do jogo. Já o Ronaldo cada vez é puxado mais para a frente, onde é especialista e fantástico em estar perto do golo", defendeu.

O antigo extremo, que considerou que o selecionador Roberto Martínez tem "fartura de opções para quase todas as posições no terreno", pediu aos selecionados para prestarem um serviço ao país.

"Prestem um serviço a Portugal, milhares gostavam de ter esta oportunidade, por isso tenham o estímulo, a vontade e o coração para ganhar, que será a alegria de um povo e marcante para outras gerações", concluiu.

O Mundial2026 arranca na quinta-feira e decorre até 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).