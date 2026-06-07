Irão ataca Israel com mísseis, colocando fim ao cessar-fogo

O exército israelita afirmou hoje estar a ser alvo de disparos de mísseis iranianos pela primeira vez desde o cessar-fogo anunciado em 8 de Abril, tendo o Hezbollah reivindicado ataques no norte do país.

"Há pouco tempo, o Exército identificou mísseis lançados do Irão em direção ao território do Estado de Israel", refere um comunicado das forças israelitas.

As sirenes de alerta soaram em vastas zonas do norte de Israel e o Exército apelou à população "que siga as instruções do Comando da Frente Interna".

Neste momento, a Força Aérea israelita está a operar para "intercetar e atacar onde for necessário para neutralizar a ameaça", segundo o comunicado militar, que termina garantindo que o sistema de defesa antiaérea israelita "não é infalível, pelo que é importante seguir as instruções do Comando da Frente Interna".

O Hezbollah confirmou, entretanto, ter atingido várias posições militares no norte de Israel, poucas horas depois de um ataque israelita contra Beirute, que Israel afirmou ter realizado em resposta a disparos inimigos.

O movimento pró-iraniano indicou, num comunicado, ter atacado "uma concentração de soldados do inimigo israelita no quartel de Dovev", no norte de Israel, às 09h30 locais. O Hezbollah reivindicou ainda o ataque, uma hora antes, a uma posição da artilharia israelita, bem como a uma concentração de soldados, também no norte do país.