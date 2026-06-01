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Madeira

Programas de Saúde chegaram a mais de 3.750 crianças na Região em 2025

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Os Programas de Saúde, promovidos pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, beneficiaram mais de 3.750 crianças e jovens, no ano passado. Os números foram hoje avançados pela tutela, na data em que se assinala o Dia Mundial da Criança.

Os apoios a que se refere o IASaúde dizem respeito aos programas Kit Bebé, +Visão Crianças e Jovens, e o +Sorriso. Estes disponibilizaram mais de 78.300 produtos e actos de saúde às famílias madeirenses, com uma comparticipação total de mais de 1,6 milhões de euros.

"Todos estes programas são dirigidos a crianças e jovens com residência na Região Autónoma da Madeira, abrangendo faixas etárias distintas, estando os beneficiários de 2025 equilibrados em termos de género", indica na nota à imprensa.

O programa mais antigo é o Kit Bebé, implementado em 2019, e é também aquele que reúne o maior número de beneficiários e a maior fatia do investimento. Através deste programa podem ser adquiridos, nas farmácias comunitárias, produtos de saúde e de bem-estar para recém-nascidos, até um limite de 600 euros e durante um ano. Em 2025, o Kit Bebé chegou a mais de 1.600 crianças, num investimento de mais de 960 mil euros.

O Programa +Sorriso foi lançado em 2023 e tem registado uma forte adesão das famílias. Só em 2025 foram inscritas cerca de 1.020 crianças e jovens dos 10 aos 16 anos, apoiados em mais de 520 mil euros, facilitando, desta forma, o acesso a cuidados ortodônticos.

Já o Programa +Visão Crianças e Jovens, implementado em 2022, possibilitou, no ano passado, a compra de óculos graduados a 1.130 crianças e jovens, dos 0 aos 14 anos, numa comparticipação global de cerca de 170 mil euros.

No que diz respeito aos números deste ano, nos primeiros três meses, no conjunto dos três programas, inscreveram-se mais de 1.190 crianças e jovens, os quais beneficiaram de mais de 30.800 produtos e actos de saúde, permitindo "uma poupança de mais de 600 mil euros nos orçamentos familiares".

Em todos estes programas a comparticipação é realizada de forma imediata no ato de pagamento.

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