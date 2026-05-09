Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Região multiplicou riqueza e turismo. No Dia da Europa, a DREM divulga 40 indicadores que mostram a transformação social e económica da Madeira nas últimas quatro décadas, período em que o turismo quadruplicou e as dormidas atingiram 12,8 milhões. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Idoso condenado por abusos escapa à cadeia. Homem de 86 anos recebeu pena suspensa de quatro anos e permanece na habitação onde reside a neta, vítima dos crimes.

Madeira sobe na avaliação financeira internacional. Agência de rating melhora classificação da Região, destacando a estabilidade orçamental, crescimento da economia e a confiança dos investidores.

Fique também a saber que Bispo destaca “orgulho” nos madeirenses de Londres.

E, por fim, Produção hídrica atinge máximo desde 2009.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.