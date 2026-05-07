Queda de árvore encerra Caminho da Cruz da Guarda no Porto da Cruz
A Protecção Civil de Machico informou que o Caminho da Cruz da Guarda, na freguesia do Porto da Cruz, encontra-se encerrado devido à queda de uma árvore.
O aviso foi divulgado através de uma informação à população nas redes sociais, onde as autoridades alertam para o condicionamento da via. De momento, não foram divulgadas informações sobre a duração do encerramento nem sobre eventuais danos provocados pela queda da árvore.
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