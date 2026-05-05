IPMA coloca Madeira sob aviso laranja para chuva forte até às 16 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou toda a Região Autónoma da Madeira sob aviso laranja para precipitação, num comunicado emitido ao início da tarde desta terça-feira.

O alerta abrange a costa norte, costa sul, Porto Santo e regiões montanhosas, estando em vigor até às 15h00 (hora UTC), o que corresponde às 16h00 na Madeira. O IPMA prevê períodos de chuva persistente e por vezes forte, podendo causar situações de instabilidade.

A partir das 16h00, o aviso desce para amarelo, mantendo-se até às 22h00 (hora local), com previsão de continuação de precipitação, ainda que com menor intensidade.

Face a este cenário, as autoridades recomendam especial cautela, sobretudo em zonas propensas a cheias rápidas, queda de pedras ou lençóis de água nas estradas.

O agravamento do estado do tempo deverá fazer-se sentir de forma generalizada em todo o arquipélago ao longo da tarde.