Previsão aponta para chuva e trovoada neste início de semana

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a previsão meteorológica para esta segunda-feira é de céu geralmente muito nublado.

São também esperados períodos de chuva, que deverão tornar-se mais frequentes e intensos a partir da tarde, havendo ainda a possibilidade de ocorrência de trovoadas.

De referir que o IPMA colocou a costa Sul, as regiões montanhosas da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte.

O vento soprará fraco, inferior a 15 km/h, podendo ser temporariamente moderado, entre 15 e 25 km/h, com predominância de Sueste. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Na região do Funchal, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e ocorrência de chuva, especialmente durante a tarde. O vento será, em geral, fraco, inferior a 20 km/h, predominando de Sul/Sueste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa Sul a ondulação será inferior a 1 metro, proveniente de Sudoeste. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19 graus.