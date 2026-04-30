Zelensky pediu explicações sobre proposta de trégua parcial da Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje aos Estados Unidos detalhes sobre as condições de um cessar-fogo proposto pela Rússia para o dia 09 de maio, aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi.

No quarta-feira, após um contacto telefónico entre o líder russo e Donald Trump, um conselheiro da Presidência da Rússia afirmou que Putin estava preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do Dia da Vitória", acrescentando que o Presidente norte-americano tinha apoiado ativamente a iniciativa.

Hoje, Zelensky questionou "a natureza precisa" da proposta russa através de uma mensagem que divulgou nas redes sociais referindo que é necessário esclarecer se a trégua é apenas para ser cumprida durante "algumas horas para um desfile em Moscovo, ou algo mais substancial".

O Chefe de Estado ucraniano reiterou que a proposta de Kiev "é um cessar-fogo a longo prazo".

A Rússia anunciou na quarta-feira que não vai mobilizar equipamento militar para o tradicional desfile de 09 de maio na Praça Vermelha, em Moscovo, alegando recear "ameaças terroristas" de Kiev

A Ucrânia, que tenta repelir a invasão russa em larga escala do território desde fevereiro de 2022, tentou interromper o desfile de 09 de maio do ano passado com ataques de drones contra Moscovo nos dias que antecederam a cerimónia.

O dia 09 de maio assinala a rendição da Alemanha nazi no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e é comemorado anualmente com demonstrações de força em todo o território da Rússia.

Durante a Páscoa Ortodoxa de 2026 foi declarada uma trégua de 32 horas nas linhas da frente, embora ambos os lados se tenham acusado mutuamente de numerosas violações deste cessar-fogo.