Kiev mantém proposta de cessar-fogo sem resposta da Rússia

A Ucrânia reafirmou hoje a proposta de cessar-fogo por tempo indeterminado apresentada pelo Presidente, Volodymyr Zelensky, insistindo que continua sem resposta por parte da Rússia.

O chefe dos serviços secretos militares ucranianos, Kirill Budanov, afirmou que Kiev vai manter a trégua caso Moscovo responda de forma recíproca.

"Se o cessar-fogo anunciado pelo Presidente receber uma resposta recíproca, continuaremos a respeitá-lo", escreveu Budanov nas redes sociais, acrescentando que tal pode representar "uma pequena centelha de esperança" para alcançar uma paz duradoura.

O responsável militar sublinhou que cabe agora à Rússia demonstrar, através da resposta, se "a vida humana tem algum valor" para as autoridades.

A proposta ucraniana, divulgada na segunda-feira prevê a suspensão dos combates a partir das 00:00 locais de quarta-feira, condicionada à adesão de Moscovo, surgindo como resposta à trégua unilateral anunciada pelo Kremlin para sexta-feira e sábado.

A Rússia justificou a pausa temporária com as celebrações do Dia da Vitória, que assinala a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

Budanov destacou que, ao contrário da iniciativa russa, a proposta de Kiev não está associada a datas específicas ou a "dogmas ideológicos", tendo como objetivo central "salvar vidas humanas".

O responsável acrescentou que o Governo ucraniano considera ter demonstrado o seu compromisso com a paz perante a comunidade internacional, garantindo, ao mesmo tempo, que o país permanece preparado para "qualquer cenário".