50 professores e funcionários da 'HBG' em viagem educativa e cultural

Cerca de 50 professores e funcionários da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, participam, entre os dias 30 de Abril e 2 de Maio, numa viagem educativa e cultural às cidades de Viena, na Áustria, Bratislava, na Eslováquia, e Praga, na Chéquia.

A iniciativa, organizada pelos professores Florinda Granito e Rómulo Neves, insere-se numa estratégia de valorização pessoal, cultural e profissional da comunidade educativa, promovendo o contacto directo com diferentes realidades históricas, sociais e pedagógicas da Europa Central.

Em nota emitida, o docente Rómulo Neves sublinha que "mais do que uma simples deslocação turística, a experiência representa uma oportunidade de enriquecimento formativo para todos os participantes, permitindo a observação de novos contextos urbanos, patrimoniais e educativos, bem como o fortalecimento das relações interpessoais entre docentes e pessoal não docente".

Durante a visita, os participantes terão contacto com alguns dos mais importantes centros históricos europeus, reconhecidos pelo seu património arquitectónico, cultural e científico, proporcionando uma vivência que poderá ser posteriormente transportada para o contexto escolar e para a prática pedagógica diária.

Segundo os organizadores, a experiência pretende também estimular novas perspectivas de ensino, incentivar abordagens pedagógicas mais abertas e reforçar a dimensão europeia da educação, cada vez mais importante no desenvolvimento das escolas e na formação integral dos alunos.

“O conhecimento adquirido fora da sala de aula reflecte-se directamente na qualidade do ensino e na motivação dos profissionais. Quando os educadores ampliam horizontes, os alunos beneficiam naturalmente dessa experiência”, sublinham Florinda Granito e Rómulo Neves.

A escola reconhece que iniciativas desta natureza contribuem significativamente "para a construção de uma comunidade educativa mais coesa, dinâmica e preparada para os desafios actuais, promovendo valores como a cidadania europeia, a interculturalidade e o espírito de partilha".

Os principais beneficiários da aposta são, naturalmente, os alunos, que passam a contar com professores mais inspirados, culturalmente enriquecidos e capazes de transformar experiências vividas em novas oportunidades de aprendizagem dentro da sala de aula. Esta viagem representa, assim, um investimento no capital humano da escola e na qualidade do processo educativo, reafirmando o compromisso da EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia com uma educação moderna, abrangente e alinhada com os valores de uma escola aberta ao mundo. Rómulo Neves

No ano transato, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia organizou uma viagem ao Luxemburgo, à Alemanha e à França.