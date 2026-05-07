Derrame em conduta provoca constrangimentos no abastecimento de água na Calheta

Uma intervenção urgente numa conduta de água está a provocar constrangimentos e possíveis interrupções no abastecimento de água potável na freguesia da Calheta durante a tarde de hoje.

Segundo a informação divulgada pela Câmara Municipal da Calheta, a situação surge na sequência de um derrame na conduta localizada na Estrada Dr. Roberto Monteiro (ER 211), obrigando à realização de trabalhos de reparação naquela zona.

Os constrangimentos poderão afectar os moradores da referida estrada, bem como a zona do Salão. A entidade responsável garante que os serviços estão empenhados em concluir a intervenção “com a maior brevidade possível”, procurando minimizar os incómodos causados à população.