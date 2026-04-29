PS-Madeira pressiona Governo para acelerar novo modelo de mobilidade

O deputado socialista madeirense Emanuel Câmara instou, hoje, o Governo a avançar sem demoras com o novo Mecanismo de Continuidade Territorial, que substituirá o actual Subsídio Social de Mobilidade (SSM) nas ligações entre o continente e as regiões autónomas.

A posição foi assumida na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, numa intervenção dirigida ao ministro Miguel Pinto Luz. O deputado na Assembleia da República alertou para a urgência do tema, lembrando que a mobilidade continua a ser uma das principais preocupações dos residentes na Madeira e nos Açores.

Com a promulgação das alterações legislativas pelo Presidente da República prevista para breve, Emanuel Câmara defendeu que o Executivo deve encurtar ao máximo os prazos de implementação, garantindo uma resposta rápida às populações.

O parlamentar sublinhou ainda que esta é uma reivindicação transversal aos deputados das regiões autónomas, insistindo que assegurar a continuidade territorial não é uma opção política, mas uma obrigação do Estado. "Não está a fazer nenhum favor aos madeirenses e aos açorianos", vincou o parlamentar socialista.