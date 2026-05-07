Proposta 'consensual' agita o plenário

O projecto de resolução do CDS que recomenda a realização de um inventário dos imóveis públicos devolutos e sugere a sua utilização para habitação e outros fins, deverá ter um apoio alargado, mas não evitou um debate aceso.

Os partidos da oposição apontam incoerências ao CDS, por defender algo que, anteriormente, foi rejeitado pela maioria.

Carlos Teles, do PSD, reconheceu a importância da proposta do parceiro de coligação, mas também recordou o que o Governo Regional já fez nesta matéria.

Carlos Silva, do JPP, lembrou as promessas eleitorais que não foram cumpridas e acusa o Governo Regional de não saber quantos imóveis devolutos tem, como estão nem o que quer fazer com eles. O deputado mostrou um exemplo do jornal do seu partido 'A Voz do Povo' para ilustrar os seus argumentos.

"A voz do Povo é muito mais do que esse papelinho que traz para aqui, a voz do Povo é nas urnas", respondeu Carlos Teles.

Manuela Gonçalves, do CH, também concorda com a proposta, mas acusa a maioria de não fazer nada nesta área.

Victor Freitas, do PS, lembrou a rejeição de várias propostas semelhantes da oposição que, agora, o CDS recupera.

Gonçalo Maia Camelo, da IL, lamenta que o projecto de resolução do CDS tenha uma visão apenas "estatal" e pública e defende a possibilidade de abertura ao sector privado.