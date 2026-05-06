Teerão continua a analisar proposta dos EUA para terminar conflito

O Irão confirmou hoje que continua a analisar a proposta dos Estados Unidos para terminar o conflito no Médio Oriente, no mesmo dia em que o Presidente norte-americano voltou a ameaçar Teerão com novos bombardeamentos caso não haja acordo.

"O Irão ainda está a analisar o plano e a proposta americana", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, citado pela agência ISNA.

Segundo o responsável, Teerão comunicará a sua posição ao Paquistão, país que tem mediado contactos indiretos entre o Irão e os Estados Unidos (EUA).

As declarações iranianas surgem depois de Donald Trump ter afirmado hoje, na sua rede social Truth Social, que a operação militar conduzida por Washington e Israel poderá terminar se Teerão aceitar os termos propostos pelos EUA.

"Se o Irão aceitar ceder o que foi acordado, a já lendária Operação 'Fúria Épica' chegará ao fim", afirmou o Presidente norte-americano.

Contudo, Trump ameaçou que, caso não haja acordo, "os bombardeamentos vão recomeçar (...) a um nível muito maior e com uma intensidade muito superior à anterior", referindo-se à campanha militar conduzida entre 28 de fevereiro e o cessar-fogo de 08 de abril.

Os mercados financeiros reagiram de forma positiva aos sinais de possível desanuviamento diplomático.

Wall Street abriu em forte alta e os preços do petróleo recuaram para menos de 100 dólares por barril, afastando-se do pico de 126 dólares atingido durante as semanas mais intensas do conflito.

Na terça-feira, Trump anunciou a suspensão do "Projeto Liberdade", operação naval lançada na segunda-feira pelos EUA para permitir a passagem de centenas de embarcações retidas no Golfo Pérsico devido ao encerramento do estreito de Ormuz pelo Irão.

Teerão bloqueou aquela via marítima estratégica desde o início da guerra, afetando o comércio internacional de hidrocarbonetos. Por seu lado, Washington mantém um bloqueio aos portos iranianos desde 13 de abril.

Segundo o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, que acolheu negociações diretas entre responsáveis iranianos e norte-americanos em abril, existe uma "boa esperança" de que a atual dinâmica conduza a uma paz duradoura.

De acordo com o portal norte-americano Axios, citando responsáveis dos EUA, a Casa Branca acredita estar próxima de concluir um memorando de entendimento destinado a estabelecer as bases para o fim do conflito e futuras negociações nucleares com Teerão.

Apesar disso, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas, tenente-general Eyal Zamir, afirmou hoje que Israel está preparado para retomar uma operação "forte e poderosa" contra o Irão.

Ao mesmo tempo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, intensificou os contactos diplomáticos e pediu apoio da China para a construção de "uma nova ordem regional pós-guerra".