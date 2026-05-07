CDS defende estratégia para aproveitamento de imóveis públicos devolutos

Sara Madalena apresentou um projecto de resolução que recomenda a "inventariação e aproveitamento dos imóveis públicos devolutos".

A deputada do CDS considera importante recuperar "um conjunto significativo de edifícios", muitos deles antigas escolas.

O projecto de resolução "visa criar um enquadramento político e um plano de ação concretos para a recuperação, reabilitação e reconversão destes espaços, propondo uma abordagem multifacetada que responda as necessidades prementes da população".

A reconversão dos imoveis públicos devolutos deverá seguir uma lógica de interesse público, com prioridade para a habitação social, instalações para associações e colectividades e equipamentos de utilidade pública

O inventário deverá ser feito no prazo de 90 dias e deverá ser elaborado um Plano Estratégico de lntervenção.