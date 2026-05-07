Móveis para renovar ou equipar de raiz a sua casa de banho

A casa de banho exige opções simples, resistentes e fáceis de usar. Os móveis certos fazem a diferença, tanto na arrumação como no conforto diário. A Casa Santo António disponibiliza uma gama variada de móveis, pensados para diferentes espaços e estilos. Há opções suspensas, que ajudam a libertar área e facilitam a limpeza, e modelos com pés, mais tradicionais.

Os acabamentos vão do branco aos tons de madeira, permitindo conjugar facilmente com os restantes elementos da divisão. As gavetas com fecho suave e boa capacidade de arrumação são outra das alternativas no catálogo. Existem ainda conjuntos com lavatório e espelho, inclusive modelos com iluminação LED.

Seja para renovar ou equipar de raiz, a Casa Santo António apresenta propostas práticas, duráveis e ajustadas às necessidades do dia-a-dia.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

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