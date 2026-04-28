JP alinha-se com Rodrigues na defesa da recuperação da identidade do CDS

A Juventude Popular da Madeira, através de comunicado, manifestou apoio à posição assumida por José Manuel Rodrigues no debate interno do CDS-PP, considerando que "o partido só se reforçará a nível nacional se recuperar identidade, clareza política e ambição reformista, sem diluir a sua matriz nem abdicar das causas que sempre o distinguiram".

Para os jovens fica claro que o partido precisa de voltar a afirmar-se com voz própria, capacidade de proposta e sentido estratégico, "em vez de se resignar a um papel secundário ou dependente de circunstâncias externas".

Leandro Silva, recorda que essa foi também a mensagem deixada pela estrutura madeirense no Congresso Nacional da Juventude Popular, ao defender que o CDS-PP tem de reencontrar identidade e convicção. “A Madeira é hoje uma referência dentro do partido porque o CDS-PP Madeira mostra trabalho, mantém a sua matriz, tem utilidade governativa e não abdica da sua autonomia política. Esse é o caminho que o partido deve saber reconhecer e valorizar”, afirma o presidente da JP Madeira.

Por outro lado, a JP destaca ainda a "relevância" das propostas apresentadas por José Manuel Rodrigues em matéria de Autonomia, considerando que "traduzem uma visão política ambiciosa e consequente para as Regiões Autónomas". Entre os pontos valorizados pela estrutura estão o reforço dos poderes legislativos regionais, a revisão da Constituição, a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a mobilidade aérea e marítima sem entraves desnecessários, a participação regional em matérias como Educação e Saúde e uma maior capacidade de decisão sobre áreas estratégicas para os arquipélagos.

Para Leandro Silva, trata-se de uma intervenção que recoloca o CDS no plano das grandes causas nacionais. “José Manuel Rodrigues volta a demonstrar que é possível pensar o país a partir das Regiões, com seriedade, visão e sentido de futuro. Estas propostas não são apenas reivindicações insulares; são contributos concretos para um Estado mais equilibrado, mais justo e mais respeitador da realidade autonómica”, sublinha.

A Juventude Popular da Madeira entende, por isso, que o partido deve olhar para o exemplo madeirense não como uma exceção, mas como uma referência. “O CDS de hoje não pode ser o CDS hesitante de outros momentos. Tem de ser um partido com identidade, com iniciativa, com causas e com coragem para marcar posição. A Madeira tem mostrado que isso é possível e que essa afirmação não enfraquece o partido, mas reforça-o”, conclui Leandro Silva