Governo quer reforço das rádios enquanto "agentes de comunicação em crise"

O Governo disse hoje que vai reforçar as emissoras de rádio para se tornarem "agentes de comunicação em crise", após ter admitido que chegou a ponderar a criação de um canal próprio.

Esta medida faz parte do plano "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR), hoje apresentado, que vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos.

Na apresentação, que decorreu debaixo da pala do Pavilhão de Portugal, em Lisboa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o "reforço da capacidade das emissoras de rádio de se tornarem agentes de comunicação em crise".

O Governo disse que, perante as adversidades climáticas, é importante ter uma maior capacidade de fazer fluir a informação e admitiu ter ponderado a possibilidade de criar um canal próprio.

"A conclusão que tirámos é que as emissoras de rádio têm potencial suficiente e o 'know-how' [conhecimento] e sensibilização suficientes para poderem elas próprias serem hoje detentoras dessa capacidade", referiu o primeiro-ministro.

Durante a apresentação do plano, na qual foi o único orador, Montenegro falou ainda da partilha temporária de infraestruturas pelos operadores de comunicações, no sentido de mitigar falhas de serviço, mas também na georreferenciação de pessoas mais vulneráveis.

Por outro lado, defendeu a existência de reservas estratégicas "em áreas fundamentais", como energia, medicamentos, dispositivos médicos e alimentação.

O primeiro-ministro anunciou, em fevereiro, o PTRR, após o comboio de tempestades que atingiu o país, entre janeiro e fevereiro, que provocou, pelo menos, 19 mortes, centenas de feridos e desalojados.

O Conselho de Ministros aprovou, também em fevereiro, as linhas gerais do programa, que assenta em três pilares: recuperar, proteger e responder.