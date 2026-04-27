Laboratório Regional de Veterinária reforça acreditação

O Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar renovou a sua acreditação, num processo conduzido pelo Instituo Português de Acreditação – IPAC. Além disso, houve a aprovação de uma extensão a oito novos ensaios de resíduos de pesticidas elevando para 696 o número total de ensaios acreditados.

"Este resultado reflecte o trabalho contínuo desenvolvido pela equipa ao longo do último ano, marcado por um esforço acrescido na melhoria dos processos e no cumprimento dos mais elevados padrões de qualidade", reforça nota à imprensa, emitida pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas. "A decisão do IPAC confirma o elevado nível de profissionalismo, competência e compromisso colectivo, consolidando a posição do Laboratório no sector", assume.

O Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar "desempenha um papel fundamental na protecção da saúde pública, no apoio ao sector agropecuário e na garantia da qualidade dos alimentos".