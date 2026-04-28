Passou um ano desde o apagão. Não se esqueça da manutenção do kit de emergência

Foi a 28 de Abril de 2025 que um apagão deixou grande parte do país às escuras. Desde então, multiplicaram-se os apelos para que a população estivesse preparada para fenómenos semelhantes, com indicações para que cada um crie o seu kit de emergência. No entanto, convém relembrar que esse kit carece de manutenção.

O alerta parte da Deco Proteste, que lembra que a revisão do kit deve acontecer a cada seis meses.

Saiba como preparar o kit de sobrevivência e o que fazer em caso de catástrofe Rádio a pilhas, estojo de primeiros socorros, garrafas de água e comida enlatada podem fazer a diferença em caso de apagão, sismo, tsunami ou inundações.

Eis as recomendações de manutenção:

- Testar pilhas, baterias e powerbanks: deve ter a certeza de que os rádios e as lanternas funcionam e que as pilhas não apresentam sinais de desgaste. Além disso, deve verificar se os cabos e os carregadores continuam actuais e a funcionar com os seus dispositivos actuais.

- Confirmar validade da água e alimentos: garanta que a alimentação e água que tem no seu kit continua dentro da validade. Por outro lado, deve observar o estado das embalagens, garantindo que estas continuam intactas e seladas. As embalagens não devem apresentar sinais de ferrugem, inchaço ou danos que possam comprometer a segurança alimentar.

- Revisão dos medicamentos e kits de primeiros-socorros: a atenção quanto aos medicamentos e kits de primeiros socorros deve acontecer não só em relação à validade, mas também quanto às condições de armazenamento e à adequação às necessidades específicas da família. Produtos de higiene pessoal, como toalhitas ou desinfetantes, também devem ser verificados, já que podem secar ou perder eficácia.

- Actualização de documentos: os documentos e contactos de emergência devem estar actualizados. Aproveite ainda para garantir que está tudo em condições, como a roupa ou mantas, nomeadamente para os mais novos, pois com o crescimento, estas podem deixar de servir.

Estes kits devem assegurar a auto-suficiência e sobrevivência durante 72 horas, em caso de emergência ou catástrofe.