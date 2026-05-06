PM cabo-verdiano falou com líder da OMS e navio deverá seguir viagem

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse hoje que conversou com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o navio cruzeiro Hondius deve seguir viagem, terminada a transferência de três ocupantes para os Países Baixos.

"Da conversa que tivemos com o diretor-geral da OMS, foi assegurado que, logo a seguir à transferência dos três doentes em estado crítico, o barco estará em condições de seguir o seu rumo", afirmou Ulisses Correia e Silva.

Os dois aviões descolaram do aeroporto da capital cabo-verdiana com os três ocupantes às 11:00 (13:00 em Lisboa).

O chefe do Governo falava à margem de ações de campanha para as eleições legislativas de 17 de maio.

Segundo Ulisses Correia e Silva, o Governo tem acompanhado a situação desde o início, com o Ministério da Saúde a prestar informação e a garantir o cumprimento das normas sanitárias para evitar qualquer risco de contágio.

"As pessoas devem estar descansadas, porque o barco não vai encostar nos portos de Cabo Verde", garantiu.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que, desde o início, o Governo recebeu informação sobre a situação a bordo, "mantendo uma posição firme" de não permitir a atracagem do navio no país.

"Não temos condições e não se pode colocar em risco não só a população, mas também Cabo Verde como destino turístico", afirmou.

Entretanto, o autarca da Praia e líder do maior partido da oposição, Francisco Carvalho, também se pronunciou sobre o caso, defendendo a necessidade de Cabo Verde reforçar planos de prevenção e resposta em várias áreas.

"Vamos desenvolver um conjunto de planos para várias áreas, com grande atenção à prevenção, com unidades a trabalhar em diversas dimensões", disse, em declarações à Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress), à margem da campanha eleitoral.

Francisco Carvalho apontou áreas como segurança, mobilidade, circulação de pessoas e proteção civil, defendendo que planos estruturados permitem reduzir riscos e melhorar a gestão de situações de crise.

"Tenho conhecimento que o Governo espanhol realizou uma reunião de emergência e que há informação de que as Canárias vão receber o navio. Isso, neste momento, é uma resposta que satisfaz os cidadãos do mundo e de Cabo Verde", referiu.

Três ocupantes do navio Hondius, após casos suspeitos de infeção por hantavírus, foram hoje transportados para os Países Baixos em aviões ambulância.

As operações foram realizadas por equipas médicas com equipamento de proteção integral, a partir do navio fundeado ao largo da cidade da Praia, sem desembarque de passageiros.