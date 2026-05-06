FIFA alarga suspensão de Gianluca Prestianni a nível mundial

A FIFA alargou a suspensão de seis jogos ao argentino Gianluca Prestianni a nível internacional, devido a insultos homofóbicos no encontro com o Real Madrid, da Liga dos Campeões, confirmou hoje à Lusa um porta-voz do organismo.

Em 24 de abril, a UEFA anunciou a suspensão do jogador por seis encontros, três dos quais com pena suspensa por dois anos, sendo que um deles foi cumprido na segunda mão do play-off de acesso aos 'oitavos' da 'Champions', com o Real Madrid, pelo que o extremo benfiquista tem a cumprir outros dois.

Na altura, a UEFA impôs a sanção a Prestianni, embora solicitando à FIFA que "alargasse a suspensão a nível global", de forma a que o internacional argentino ficasse impedido de jogar não só nas competições europeias, mas também nos jogos oficiais de seleções.

A entidade reguladora do futebol mundial confirmou agora a maior abrangência da suspensão, o que significa que Prestianni falhará os dois primeiros jogos da seleção da Argentina no Campeonato do Mundo, caso seja convocado pelo selecionador Lionel Scaloni.

Se não integrar os eleitos dos campeões do mundo para a fase final do Mundial2026, que se disputa entre 11 de junho e 19 de julho, o extremo terá de cumprir os dois encontros de suspensão em falta nas competições internacionais da próxima época, seja nas competições europeias pelo Benfica ou por outro clube, seja pelo conjunto 'albiceleste'.

Na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'Champions', em 17 de fevereiro, o avançado brasileiro Vinícius Júnior queixou-se ao árbitro de ter sido alvo de insultos racistas por parte de Prestianni, logo após ter marcado o único golo que garantiu o triunfo do Real Madrid no Estádio da Luz (1-0).

O árbitro francês François Letexier interrompeu imediatamente o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando o jogo quase 10 minutos depois.

Após a partida, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores dos 'merengues' confirmaram a ofensa por parte do argentino.

A UEFA suspendeu provisoriamente Prestianni com um jogo de castigo enquanto decorria o inquérito aos incidentes e, mesmo sem poder jogar, o argentino viajou na semana seguinte com a equipa para Madrid, onde o Benfica foi derrotado por 2-1 e afastado da Liga dos Campeões.