'Marmeleiros' mais eficiente a nível energético após intervenção de 900 mil euros

Está concluída a empreitada de Implementação de Medidas de Melhoria Energética no Hospital dos Marmeleiros, no Funchal. A intervenção representa um investimento global de cerca de 900 mil euros com vista a aumentar a eficiência energética, reduzir consumos e melhorar as condições de conforto térmico e funcional da unidade hospitalar.

O secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, acompanhado pela directora Regional de Equipamento Social e Conservação, Sílvia Vieira, e por Nuno Gonçalves, vogal do Conselho de Administração do SESARAM, visitou a obra esta sexta-feira, 24 de Abril, assinalando a conclusão dos trabalhos e destacando a importância deste tipo de investimentos na modernização do parque público edificado e na promoção da sustentabilidade energética na Região.

“Reabilitar unidades de saúde, no âmbito da eficiência energética, é fundamental não só para melhorar as condições de conforto dos utentes e dos profissionais do sistema público de saúde, como para a redução do custo de exploração destas infra-estruturas, que operam ininterruptamente, no orçamento do SESARAM”, afirmou o governante no final da visita, ressalvando que "os trabalhos que foram realizados no Hospital dos Marmeleiros vão materializar-se num maior conforto térmico e num melhor isolamento, duas condições importantes para o bem-estar e recuperação dos doentes, e consequente desempenho das equipas médicas e de enfermagem”.

A empreitada contemplou várias intervenções estruturantes, nomeadamente a substituição de cerca de 850 sistemas de iluminação por soluções mais eficientes, bem como a instalação de 222 sistemas fotovoltaicos para autoconsumo, com uma potência total de 138 kW. Foram ainda implementados 65 sistemas solares térmicos, com uma capacidade global de 582 kW.

A intervenção incluiu também a substituição de 88 vãos exteriores por caixilharia com corte térmico, contribuindo para uma melhor eficiência energética do edifício. Ao nível das infra-estruturas, foi realizado o isolamento das coberturas das oficinas de manutenção e de instalações anexas ao hospital, além de trabalhos de pintura interior e exterior.

Outro dos pontos centrais da intervenção foi a substituição integral do sistema de climatização do edifício, permitindo melhores condições ambientais para utentes e profissionais de saúde.