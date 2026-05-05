Rebelo de Sousa ao lado de Luís Montenegro no 52.º aniversário do PSD

O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participa na quarta-feira nas comemorações do 52.º aniversário do PSD, na primeira iniciativa partidária desde que deixou Belém, e na qual também estará Luís Montenegro.

Nas redes sociais do PSD, a iniciativa, marcada para as 18:00 na Fábrica dos Unicórnios, é anunciada como uma homenagem à militante número 2 dos sociais-democratas, Conceição Monteiro.

"É já esta quarta-feira, dia 6 de maio, que vamos celebrar o 52.° aniversário do nosso PSD. Homenagem a Conceição Monteiro, militante número 2, com a presença do professor Marcelo Rebelo de Sousa e de Luís Montenegro, presidente do PSD", refere o partido.

Em Bruxelas, a 27 de fevereiro, o antigo chefe de Estado afirmou que iria reatar a sua militância no PSD, que suspendeu quando tomou posse em 2016, frisando, no entanto, que não iria expressar qualquer posição política ou fazer intervenções partidárias.

O Presidente da República ressalvou que "pode-se ser de um partido, ter ideias, mas não andar a exprimir politicamente o que quer que seja".

"É isso que eu entendo que devo fazer como antigo Presidente da República", salientou, afirmando que vê "com alguma dificuldade que se queira acabar a vida política e depois se vá reuniões partidárias e intervenções partidárias".

No dia em que tomou posse como Presidente da República, em 09 de março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu suspender a militância do PSD, partido que fundou em 1974.

No verão passado, o então Presidente da República esteve presencialmente na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros, depois de estar prevista a sua participação apenas por videoconferência.

"Esta vinda cá é a última porque eu tenciono depois afastar-me da politica totalmente. Quem foi Presidente da República não pode andar a opinar sobre primeiros-ministros, governos e líderes da oposição", considerou.

Em 09 de março passado, dia da posse do seu sucessor António José Seguro no cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos jornalistas e recusou-se a prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido "deserto eterno".

Desde que deixou funções, Marcelo Rebelo de Sousa tem feito intervenções em escolas básicas e secundárias sobre educação e tem previsto um ciclo em bibliotecas escolares.